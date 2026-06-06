Poutine et Gerhard Schröder se retrouvent à Moscou lors d’un entretien qualifié de “chaleureux” par le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a eu une rencontre en tête-à-tête avec l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, a annoncé le Kremlin, décrivant un échange « amical » tenu à Moscou.

Selon le conseiller du Kremlin Yuri Ushakov, la discussion s’est déroulée dans de bonnes conditions et en format strictement bilatéral. Il a précisé ne pas disposer de détails supplémentaires sur le contenu des échanges, tout en confirmant que la rencontre avait eu lieu au Kremlin.

Cette entrevue intervient dans un contexte diplomatique toujours tendu entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, en particulier depuis le durcissement des relations avec l’Occident à la suite du conflit en Ukraine. Gerhard Schröder, proche de longue date de Vladimir Poutine, reste une figure controversée en Europe en raison de ses liens persistants avec la Russie.

Aucune information officielle n’a été donnée sur l’objet précis de la rencontre. Toutefois, les échanges entre les deux hommes sont régulièrement suivis de près, compte tenu du rôle de Schröder dans plusieurs entreprises liées au secteur énergétique russe et de son passé à la tête du gouvernement allemand.

Cette réunion relance également les interrogations sur les canaux de communication informels entre Moscou et certaines personnalités politiques européennes, alors que les relations entre la Russie et l’Union européenne demeurent fortement dégradées.

Pour l’heure, ni le Kremlin ni Gerhard Schröder n’ont apporté de précisions supplémentaires sur le contenu de leur entretien, se contentant d’évoquer une discussion cordiale et privée.