— Coupe du monde 2026 : la photo officielle de l’équipe de France dévoilée

La photo officielle de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026 a été dévoilée ce samedi. Les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps y apparaissent vêtus du maillot domicile des Bleus, aux côtés du sélectionneur et de son staff.

Sur le cliché, Didier Deschamps occupe une place centrale au premier rang. Il est notamment entouré par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. La photo a été réalisée à Clairefontaine, lieu de rassemblement habituel de l’équipe de France avant les grandes compétitions.

Les 26 Bleus officiellement lancés

Cette photo marque une nouvelle étape dans la préparation française avant le Mondial. Les joueurs sélectionnés ont rejoint le groupe à Clairefontaine pour préparer la compétition, avec un calendrier resserré avant le départ vers l’Amérique du Nord.

L’équipe de France doit encore disputer un dernier match amical contre l’Irlande du Nord, le 8 juin à Lille, avant de basculer pleinement vers la Coupe du monde.

Sénégal, Irak, Norvège : le programme des Bleus

Les Bleus évolueront dans le groupe I. Leur entrée en lice est prévue le 16 juin face au Sénégal à New York/New Jersey. Ils affronteront ensuite l’Irak le 22 juin à Philadelphie, puis la Norvège le 26 juin à Boston.

Le match contre la Norvège opposera notamment la France à la sélection d’Erling Haaland, annoncée parmi les adversaires les plus attendus de ce premier tour.