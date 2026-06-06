Madonna transforme Times Square en dancefloor géant pour lancer le mois des fiertés

Pour donner le coup d’envoi du mois de la Pride à New York, Madonna a investi Times Square ce vendredi avec un mini-concert gratuit de quinze minutes, organisé en partenariat avec l’application de rencontres Grindr. Vêtue d’un corset rose pâle, de bottes argentées montantes et de lunettes bleu électrique, la reine de la pop de 67 ans a enchaîné des titres de Confessions on a Dance Floor (2005), Hung Up, Get Together, I Love New York, avant de dévoiler en public pour la première fois trois titres de son prochain album : I Feel So Free, Bring Your Love et Love Sensation. Son producteur historique Stuart Price officiait en tant que DJ. « Merci New York City, je vous aime ! Joyeuse Pride ! », a-t-elle lancé avant de quitter la scène sous les acclamations.

Hommages LGBT+, partenariat Grindr et Confessions II le 3 juillet

Tout au long de la performance, des lumières arc-en-ciel ont clignoté tandis que des images de figures historiques de la lutte pour les droits des homosexuels et des personnes trans étaient projetées, dont Marsha P. Johnson, militante trans dont le rôle fut central lors des émeutes de Stonewall en 1969, ainsi que les artistes Keith Haring et Robert Mapplethorpe. La performance s’inscrit dans la campagne de promotion de Confessions II, suite directe de Confessions on a Dance Floor, dont la sortie est prévue le 3 juillet. La chanteuse a évoqué un retour aux sonorités dance, « tout en provoquant peut-être quelques débats nécessaires ». Son partenariat avec Grindr se prolonge avec une publicité interactive sur l’application jusqu’à la sortie de l’album. Son fils Mercy et son petit ami Akeem Morris étaient présents dans le public.