Donald Trump débloque 700 millions de dollars pour relancer l’industrie américaine du charbon

Le président américain Donald Trump a annoncé un vaste plan d’investissement de 700 millions de dollars destiné à relancer l’industrie du charbon aux États-Unis. Présentée comme une mesure stratégique pour renforcer l’indépendance énergétique du pays, cette initiative marque un retour en force de l’une des énergies fossiles les plus controversées au monde. L’administration américaine entend moderniser plusieurs infrastructures existantes tout en lançant de nouveaux projets industriels dans plusieurs États producteurs.

L’investissement sera financé dans le cadre de la loi sur la production de défense, un dispositif généralement réservé aux situations d’urgence nationale. Selon la Maison Blanche, les fonds permettront notamment de moderniser 14 centrales électriques et 42 mines de charbon réparties dans une dizaine d’États américains. Donald Trump a souligné que ces territoires avaient largement soutenu sa candidature lors de la dernière élection présidentielle, faisant de ce programme également un signal politique adressé à son électorat.

Deux nouvelles centrales et un terminal d’exportation

Au-delà de la rénovation des installations existantes, le plan prévoit la construction de deux nouvelles centrales à charbon, une première aux États-Unis depuis plus d’une décennie. Ces infrastructures doivent voir le jour en Virginie-Occidentale et en Alaska. Le locataire de la Maison Blanche assure qu’elles utiliseront des technologies de dernière génération permettant de réduire les émissions polluantes tout en garantissant une production électrique stable.

Le programme comprend également la création d’un terminal maritime dédié à l’exportation du charbon à Oakland, en Californie. Cette nouvelle infrastructure vise à renforcer les capacités d’exportation américaines vers les marchés internationaux, dans un contexte de fortes tensions sur les marchés énergétiques mondiaux. L’administration américaine estime que la demande pour les énergies fossiles pourrait rester élevée dans plusieurs régions du monde malgré la progression des énergies renouvelables.

Une industrie en difficulté qui retrouve des couleurs

Longtemps pilier de l’économie américaine, l’industrie charbonnière a connu un déclin marqué au cours des deux dernières décennies. Selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), la production de charbon a été divisée par deux entre 2005 et 2020 sous l’effet de la concurrence du gaz naturel et des énergies renouvelables.

Toutefois, la tendance semble s’être inversée récemment. Après avoir atteint un point bas en 2024, la production est repartie à la hausse en 2025 et poursuit sa progression depuis le début de l’année 2026. Aujourd’hui, le charbon représente encore environ 9 % de la consommation énergétique américaine, un niveau similaire à celui des énergies renouvelables dans certaines régions du pays.

Un choix contesté pour ses conséquences environnementales

Cette relance suscite néanmoins de nombreuses critiques. Les organisations environnementales dénoncent un investissement massif dans une énergie fossile considérée comme l’une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs études scientifiques soulignent également les conséquences sanitaires de la combustion du charbon, notamment en matière de pollution atmosphérique et de maladies respiratoires.

Les élus démocrates favorables à la transition énergétique estiment que ces 700 millions de dollars auraient pu être investis dans les infrastructures renouvelables ou dans le stockage de l’électricité. Ils rappellent également que le coût de production de l’énergie solaire et éolienne est désormais compétitif face aux centrales thermiques traditionnelles.