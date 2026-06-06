Gaza : le bilan humain dépasse les 72 000 morts malgré le cessez-le-feu

Le nombre de victimes palestiniennes dans la bande de Gaza continue de s’alourdir malgré l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu en octobre 2025. Selon les dernières données publiées par le ministère de la Santé de Gaza, le bilan total des personnes tuées depuis le début de l’offensive israélienne, en octobre 2023, a atteint 72 961 morts, tandis que 173 092 personnes ont été blessées.

Dans un communiqué publié samedi, les autorités sanitaires de l’enclave palestinienne ont indiqué que cinq personnes avaient été tuées et 49 autres blessées au cours des 48 dernières heures. Les victimes ont été transportées vers les hôpitaux de Gaza, alors que les opérations de secours se poursuivent dans plusieurs secteurs du territoire.

Le ministère a précisé que depuis le 10 octobre 2025, date de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, 951 personnes ont perdu la vie dans des attaques attribuées à Israël. Au cours de la même période, 2 984 blessés ont été recensés et les corps de 782 personnes ont été extraits des décombres.

Malgré la trêve, les autorités locales affirment que les attaques israéliennes se poursuivent dans certaines zones de la bande de Gaza. Les opérations de recherche menées par les équipes de secours continuent également de révéler de nouvelles victimes ensevelies sous les bâtiments détruits lors des combats.

Le ministère de la Santé souligne que des milliers de corps se trouveraient encore sous les gravats, ce qui laisse craindre une nouvelle augmentation du bilan humain dans les semaines et les mois à venir. Les difficultés d’accès à certaines zones et le manque d’équipements ralentissent considérablement les opérations de récupération.

Après plus de deux ans et demi de conflit, la situation humanitaire demeure extrêmement préoccupante dans la bande de Gaza. Les infrastructures médicales restent fortement endommagées et une grande partie de la population continue de vivre dans des conditions précaires, alors que les organisations humanitaires appellent à une aide internationale accrue.