La famille royale britannique au grand complet pour le mariage du fils de la princesse Anne

Les principaux membres de la famille royale britannique se sont réunis samedi dans le sud-ouest de l’Angleterre pour célébrer le mariage de Peter Phillips, fils de la princesse Anne, avec l’infirmière Harriet Sperling. La cérémonie privée s’est déroulée dans l’église All Saints de Kemble, près de Cirencester.

L’événement a rassemblé plusieurs figures majeures de la monarchie britannique, dont Charles III et la reine Camilla. La princesse Anne était présente aux côtés de son époux, Timothy Laurence, pour accompagner son fils lors de cette journée particulière.

Parmi les invités figuraient également le prince héritier William et son épouse Kate, témoignant de l’importance accordée par la famille royale à cette célébration familiale. Leur présence a attiré l’attention de nombreux observateurs de la monarchie.

Peter Phillips, homme d’affaires âgé de 48 ans, est le fils aîné de la princesse Anne et le petit-fils du défunt prince Philip et de la reine Elizabeth II. Bien qu’il ne détienne aucun titre royal, il reste une figure bien connue de la famille royale britannique.

La cérémonie s’est déroulée dans un cadre discret, loin des grandes célébrations officielles qui accompagnent parfois les mariages royaux. Les invités ont été accueillis dans le village de Kemble, où les mesures de sécurité avaient été renforcées pour l’occasion.

Cette réunion familiale intervient alors que la monarchie britannique traverse une période de transition sous le règne de Charles III. Le mariage de Peter Phillips a offert une rare occasion de voir réunis plusieurs membres de premier plan de la famille royale dans un contexte privé et festif.