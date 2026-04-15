Dubaï : le Burj Al Arab ferme pour 18 mois de rénovation sur fond de chute du tourisme

L’emblématique Burj Al Arab, situé à Dubaï, va fermer ses portes pour une vaste rénovation d’environ 18 mois, une première depuis son ouverture en 1999, dans un contexte de ralentissement du tourisme régional.

Le groupe Jumeirah, propriétaire de l’établissement, a indiqué que les travaux seraient réalisés par phases et supervisés par l’architecte d’intérieur français Tristan Auer. Si la communication officielle reste prudente sur une fermeture totale, un membre du personnel a confirmé que l’hôtel cesserait ses activités pendant la durée du chantier.

Cette décision intervient alors que le secteur touristique dans la région est affecté par les tensions géopolitiques, notamment la guerre impliquant l’Iran. La fréquentation a ralenti, impactant des destinations majeures comme Dubaï.

L’hôtel, reconnaissable à sa silhouette en forme de voile, a également subi des dommages début mars. Des débris issus de l’interception d’une attaque de drone iranien ont frappé sa façade, contribuant à la nécessité de travaux d’envergure.

Pour les clients ayant déjà réservé, des solutions alternatives d’hébergement seront proposées dans des établissements voisins, selon le personnel. La durée de fermeture pourrait toutefois évoluer en fonction de l’avancement du chantier.

Symbole du luxe et du rayonnement touristique de Dubaï, le Burj Al Arab entre ainsi dans une phase de transformation majeure, à un moment où le secteur doit composer avec un environnement international instable et des défis économiques croissants.