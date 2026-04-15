Ukraine : une attaque massive de plus de 300 drones et missiles russes frappe plusieurs villes

La Russie a lancé dans la nuit une attaque d’ampleur contre l’Ukraine, mobilisant plus de 300 drones ainsi que plusieurs missiles balistiques, ont indiqué les autorités ukrainiennes. Les frappes ont notamment visé des infrastructures portuaires dans le sud du pays et fait plusieurs victimes.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, 324 drones et trois missiles balistiques ont été tirés entre mardi soir et mercredi matin. Les systèmes de défense aérienne ont affirmé avoir abattu ou neutralisé 309 drones, mais au moins 13 d’entre eux, ainsi que les missiles, ont atteint neuf cibles distinctes.

Dans la ville de Dnipro, située dans le sud-est, une attaque de drone a blessé trois personnes, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Ganzha. Les frappes ont également endommagé un immeuble résidentiel de neuf étages ainsi qu’un bâtiment administratif, selon des images diffusées par les autorités locales.

Cette offensive intervient au lendemain d’une frappe de missile sur la même ville, qui avait fait cinq morts et près de 30 blessés, soulignant l’intensité croissante des bombardements dans cette région stratégique.

Dans le centre du pays, à Cherkasy, quatre personnes ont nécessité des soins médicaux après une autre attaque de drone durant la nuit, selon le gouverneur régional Ihor Taburets. Les dégâts matériels y restent en cours d’évaluation.

Plus au sud-est, à Zaporijia, une femme de 74 ans a été tuée lors d’un bombardement matinal. Le gouverneur régional Ivan Fedorov a précisé qu’elle se trouvait dans un kiosque au moment de l’impact, qui a également causé des destructions supplémentaires dans la ville.

Cette nouvelle vague de frappes massives illustre la poursuite de l’offensive russe et la pression constante exercée sur plusieurs régions ukrainiennes. Malgré l’efficacité revendiquée des défenses aériennes, les attaques continuent de provoquer des pertes humaines et des dégâts significatifs sur les infrastructures civiles.