Hongrie : Peter Magyar vise un gouvernement mi-mai et promet des réformes rapides pour débloquer les fonds européens

Le vainqueur des élections en Hongrie, Peter Magyar, a annoncé mercredi que son gouvernement pourrait être formé d’ici la mi-mai, avec pour priorité la mise en œuvre de réformes rapides afin de débloquer des milliards d’euros de financements de l’Union européenne.

À la tête du parti TISZA (Respect et Liberté), Peter Magyar entend capitaliser sur sa large victoire électorale pour engager des changements structurels. Son objectif est notamment de répondre aux exigences de Bruxelles en matière d’État de droit, conditions nécessaires à la libération des fonds actuellement suspendus.

Le nouveau dirigeant a identifié quatre domaines clés dans lesquels des réformes pourraient être menées rapidement, sans toutefois détailler l’ensemble des mesures. Il devra également composer avec les réseaux encore en place de son prédécesseur, Viktor Orbán, dont les alliés occupent toujours des positions influentes au sein de l’appareil d’État.

Dans ce contexte, Peter Magyar a intensifié la pression sur le président soutenu par le camp d’Orbán, appelant à sa démission. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de rompre avec les politiques précédentes et de consolider son pouvoir.

Par ailleurs, certaines propositions du nouveau pouvoir suscitent déjà des inquiétudes. L’appel à suspendre la couverture médiatique publique a notamment été critiqué par des organisations de défense de la liberté de la presse, qui appellent à la prudence.

La Hongrie fait face à une échéance importante en août pour obtenir le déblocage des financements européens. Dans ce contexte, les premières décisions du gouvernement Magyar seront scrutées de près, tant à l’intérieur du pays qu’au niveau international, alors que Budapest tente de redéfinir ses relations avec ses partenaires européens.