Trump affirme avoir demandé à Xi Jinping de ne pas armer l’Iran, Pékin assure ne pas fournir de soutien militaire

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir demandé à son homologue chinois Xi Jinping de ne pas fournir d’armes à l’Iran, affirmant que Pékin lui avait assuré en retour ne pas soutenir militairement Téhéran.

Dans une interview accordée à Fox Business, Donald Trump a expliqué avoir adressé une lettre au dirigeant chinois pour lui faire part de ses préoccupations. Selon ses propos, Xi Jinping aurait répondu par écrit en indiquant que la Chine ne livrait pas d’armes à l’Iran, sans que la date précise de cet échange ne soit précisée.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de Washington visant à empêcher tout soutien extérieur à Téhéran dans le contexte du conflit en cours. La semaine précédente, Donald Trump avait menacé d’imposer des droits de douane pouvant atteindre 50 % aux pays qui fourniraient des armes à l’Iran.

Ces déclarations interviennent alors que les tensions internationales restent élevées, notamment au Moyen-Orient, et que les grandes puissances surveillent de près les alliances et les flux d’armement. Les soupçons concernant un éventuel soutien chinois à l’Iran avaient récemment alimenté les inquiétudes américaines.

Le président américain a également évoqué une rencontre prochaine avec Xi Jinping, prévue dans les semaines à venir. Il a toutefois estimé que les fluctuations des marchés pétroliers, liées notamment au conflit avec l’Iran et à la situation au Venezuela, ne devraient pas affecter leurs échanges.

Cette séquence diplomatique met en lumière les efforts des États-Unis pour contenir l’influence de l’Iran, tout en illustrant les équilibres délicats entre Washington et Pékin dans un contexte géopolitique particulièrement tendu.