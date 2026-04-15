Face aux tensions mondiales, le pape Léon XIV appelle à un message de paix et de coexistence

Le pape Léon XIV a appelé mercredi à un message de paix et de coexistence entre les peuples, dans un contexte international marqué par des tensions croissantes et des divisions profondes.

S’exprimant à bord de l’avion papal reliant le Cameroun à l’Algérie, le souverain pontife a insisté sur la nécessité de promouvoir le respect mutuel entre les nations et les cultures. Il a souligné que le monde avait plus que jamais besoin d’un discours apaisant et rassembleur.

Ces déclarations interviennent quelques heures après une nouvelle critique du président américain Donald Trump à son encontre sur les réseaux sociaux, dans un contexte de désaccords publics entre les deux hommes sur plusieurs sujets internationaux.

Le pape, premier Américain à diriger l’Église catholique, a également évoqué sa tournée en Afrique comme un exemple de l’importance du dialogue entre les communautés. Selon lui, ces déplacements illustrent la nécessité de renforcer les échanges et la compréhension mutuelle.

Au fil de ses prises de parole, Léon XIV a mis en avant l’idée que la paix ne peut être durable sans un engagement collectif en faveur de la coexistence. Il a appelé à dépasser les divisions et à privilégier les solutions diplomatiques face aux crises actuelles.

Dans un monde confronté à de multiples conflits, cet appel du pape s’inscrit dans une volonté de promouvoir un climat international plus apaisé, fondé sur le dialogue et le respect des différences.