Insolite – Un Français remporte un Picasso pour 100 euros lors d’une tombola à Paris

Un Français a remporté, hier à Paris, une œuvre originale de Pablo Picasso à l’issue d’une tombola caritative organisée au profit de la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Le gagnant, Ari Hodara, a obtenu le tableau grâce à un billet acheté au prix de 100 euros dans le cadre de l’opération « 1 Picasso for 100 Euros ».

Une œuvre estimée à près d’un million d’euros

L’œuvre remportée est Tête de femme, un portrait de Dora Maar réalisé par Pablo Picasso en 1941. Cette gouache sur papier est estimée autour d’un million d’euros, certaines évaluations avançant même une valeur de 1,45 million d’euros. Le principe de la tombola reposait sur une idée simple : permettre au grand public de tenter de remporter une œuvre majeure de l’artiste espagnol avec une mise de départ relativement accessible.

Un tirage au sort organisé dans la capitale

Le tirage au sort s’est tenu à Paris, dans un cadre prestigieux, en présence des organisateurs de cette troisième édition. L’événement a attiré l’attention bien au-delà du monde de l’art, tant par la notoriété de Pablo Picasso que par le caractère exceptionnel de l’opération. Le nom d’Ari Hodara a été officiellement annoncé à l’issue du tirage.

Plus de 120 000 billets vendus

Cette édition de la tombola a rencontré un important succès populaire. Plus de 120 000 billets ont été vendus, ce qui représente environ 12 millions d’euros collectés. Une partie de cette somme doit revenir au partenaire propriétaire de l’œuvre, tandis que l’essentiel des fonds sera consacré au financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

Un gagnant surpris et passionné d’art

Ari Hodara, Parisien âgé d’une cinquantaine d’années, s’est dit surpris par sa victoire. Présenté selon les cas comme ingénieur logiciel ou ingénieur commercial, il aurait découvert l’existence de la tombola peu avant le tirage. Amateur d’art et admirateur de Pablo Picasso, il aurait exprimé son intention de conserver l’œuvre dans un premier temps.

Une tombola caritative déjà organisée par le passé

L’opération « 1 Picasso for 100 Euros » n’en est pas à sa première édition. Deux précédentes tombolas avaient déjà été organisées ces dernières années pour soutenir d’autres causes d’intérêt général. Cette nouvelle édition marque un recentrage sur la recherche médicale, avec un objectif clairement affiché : mobiliser des fonds importants grâce à un événement culturel à forte portée médiatique.