Fraude aux prestations sociales : les montants détectés en nette hausse en 2025

La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a détecté 508,8 millions d’euros de fraudes en 2025, soit une progression de 13 % sur un an. Cette hausse est attribuée à un renforcement des contrôles et à la modernisation des outils utilisés par l’organisme, qui verse près de 100 milliards d’euros d’aides chaque année.

Au total, 29,2 millions de contrôles ont été réalisés, dont une large majorité de manière automatisée grâce à des croisements de données avec d’autres administrations. Une part plus limitée des vérifications est effectuée directement par des contrôleurs auprès des allocataires.

Des outils numériques pour cibler les contrôles

La Cnaf met en avant l’utilisation accrue de dispositifs numériques, comme les déclarations de ressources préremplies et un algorithme permettant d’identifier les dossiers à risque. Ces évolutions visent à sécuriser les informations en amont et à améliorer l’efficacité des contrôles.

Les opérations menées en 2025 ont permis de régulariser 1,68 milliard d’euros, incluant des sommes versées à tort et des montants réattribués aux bénéficiaires. Les fraudes constatées peuvent donner lieu à des sanctions financières, voire à des poursuites judiciaires dans les cas les plus graves.