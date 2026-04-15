Cyberattaque massive : des hackers liés à la Russie infiltrent les messageries de procureurs ukrainiens

Des pirates informatiques liés à la Russie ont compromis les comptes de messagerie de nombreux procureurs et enquêteurs en Ukraine, révélant une vaste opération d’espionnage numérique, selon des données récemment examinées. Cette campagne met en lumière l’ampleur des efforts déployés pour surveiller les responsables chargés de lutter contre la corruption et les collaborateurs présumés de Moscou.

Au total, plus de 170 comptes appartenant à des procureurs ukrainiens auraient été piratés ces derniers mois. Les données analysées montrent qu’au moins 284 boîtes de réception ont été compromises entre septembre 2024 et mars 2026, incluant des communications sensibles et des journaux détaillant les opérations de piratage.

Ces informations ont été découvertes après une fuite accidentelle sur Internet par les hackers eux-mêmes. Elles ont ensuite été identifiées et analysées par le collectif de chercheurs en cybersécurité Ctrl-Alt-Intel, composé d’experts britanniques et américains spécialisés dans les cybermenaces. Selon ces chercheurs, cette campagne ne représenterait qu’une fraction des activités d’espionnage numérique menées par Moscou.

Si la majorité des cibles se trouvent en Ukraine, l’opération s’étend également à d’autres pays d’Europe, notamment en Roumanie, en Grèce, en Bulgarie et en Serbie. Des comptes militaires et gouvernementaux de ces États auraient également été visés, illustrant la portée régionale de cette campagne.

Les chercheurs estiment que ces attaques s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à recueillir des renseignements sur les institutions judiciaires et les structures étatiques, en particulier dans les pays confrontés à l’influence russe. L’accès à des courriels d’enquêteurs pourrait offrir des informations précieuses sur les investigations en cours et les réseaux ciblés.

Cette révélation souligne une nouvelle fois l’importance croissante de la cybersécurité dans les conflits contemporains. Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine se poursuit, les affrontements ne se limitent plus au terrain militaire, mais s’étendent également au cyberespace, devenu un champ stratégique majeur.