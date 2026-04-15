Procès libyen : tensions entre Nicolas Sarkozy et Claude Guéant lors de l’audience

Le procès en appel sur le financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy a été marqué par une confrontation indirecte entre l’ancien président et son ex-bras droit Claude Guéant. Absent pour raisons de santé, ce dernier a fait répondre par son avocat, qui a contesté les mises en cause formulées à son encontre lors des audiences précédentes.

Par la voix de son conseil, Claude Guéant a rejeté toute implication financière personnelle, affirmant n’avoir jamais reçu ni sollicité d’argent. Cette prise de position vise à répondre aux déclarations de Nicolas Sarkozy, qui s’était dit surpris par certains éléments du dossier concernant son ancien collaborateur.

Une audience marquée par des échanges tendus

L’intervention de l’avocat a donné lieu à des échanges particulièrement vifs avec Nicolas Sarkozy, qui a maintenu ses réserves sur certains faits évoqués dans le dossier. L’ancien chef de l’État a néanmoins continué de saluer le travail de son ancien secrétaire général, tout en exprimant un malaise face à certaines révélations.

Au cœur du procès figure la question d’un éventuel financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, que Nicolas Sarkozy conteste. Les déclarations de Claude Guéant, notamment sur une rencontre avec des responsables libyens, ont été formellement démenties par l’ancien président, illustrant les divergences entre les deux hommes dans cette procédure judiciaire.