Entrevue

Mohamad Ali El Husseini appelle à la paix face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient

15 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak
Mohamad Ali El Husseini appelle à la paix face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient
Mohamad Ali El Husseini appelle à la paix face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient

Dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, la prise de parole de Mohamad Ali El Husseini sur X se distingue par un appel direct à la fin des violences. Le religieux chiite libanais et naturalisé saoudien y appelle à mettre un terme à l’effusion de sang et à privilégier la voie du dialogue, estimant que la situation ne permet plus d’attendre.

Dans son message, il insiste sur l’urgence d’agir, soulignant que chaque jour de conflit entraîne de nouvelles pertes humaines et aggrave les destructions. Il présente la paix comme une nécessité à la fois politique et morale, rappelant que la protection des populations doit rester une priorité absolue.

Cette déclaration intervient alors que les tensions dans la région font craindre une escalade plus large. En appelant à « faire prévaloir la sagesse », Mohamad Ali El Husseini invite les différents acteurs à engager un dialogue, malgré les divisions et les enjeux en présence.

Installé en Arabie saoudite, dont il a acquis la nationalité, il se distingue par des positions favorables à la désescalade. Ouvert au dialogue, y compris avec Israël, et critique du Hezbollah, il incarne une voix singulière dans le paysage politique et religieux de la région.

Enfin, il affirme être prêt à soutenir toute initiative visant à restaurer la stabilité. Un message qui, dans le contexte actuel, se veut un appel à la responsabilité et à la recherche d’une issue pacifique à un conflit aux conséquences déjà lourdes.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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