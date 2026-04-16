États-Unis : la Chambre inflige un revers à Trump en protégeant 350 000 Haïtiens de l’expulsion

La Chambre des représentants américaine a adopté une loi prolongeant les protections temporaires accordées à environ 350 000 Haïtiens, infligeant un rare revers à la politique migratoire du président Donald Trump. Ce vote illustre des divisions croissantes au sein même du camp républicain sur la question de l’immigration.

Le texte a été approuvé par 224 voix contre 204, grâce au soutien de dix élus républicains et d’un indépendant qui ont rejoint les démocrates. Il prévoit de maintenir l’éligibilité des ressortissants haïtiens au statut de protection temporaire (TPS) pendant trois années supplémentaires.

Cette décision intervient après que le département américain de la Sécurité intérieure a mis fin aux protections humanitaires dont bénéficiaient ces migrants. Le TPS permet aux ressortissants de pays en crise de rester légalement aux États-Unis et d’y travailler, en raison de conditions jugées dangereuses dans leur pays d’origine.

Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat, où les républicains sont majoritaires, rendant son adoption incertaine. Toutefois, le vote de la Chambre constitue déjà un signal politique fort, montrant que certains membres du Parti républicain sont prêts à s’opposer à la Maison Blanche sur ce dossier sensible.

Parallèlement, la Cour suprême des États-Unis doit se pencher ce mois-ci sur la légalité de la décision de l’administration Trump de mettre fin à ces protections. Son verdict pourrait avoir des conséquences majeures pour les centaines de milliers de personnes concernées.

Ce vote souligne les tensions persistantes autour de la politique migratoire américaine, entre volonté de fermeté et considérations humanitaires, dans un contexte politique déjà marqué par les enjeux électoraux à venir.