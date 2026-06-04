Israël et le Liban s’accordent sur la mise en œuvre d’un cessez-le-feu sous médiation américaine

Israël et le Liban ont annoncé mercredi être parvenus à un accord sur la mise en œuvre d’un cessez-le-feu visant à mettre fin à des mois d’hostilités, dans un contexte régional déjà marqué par la guerre en cours avec l’Iran. L’accord a été conclu à l’issue de discussions organisées à Washington sous médiation américaine.

Selon une déclaration conjointe, le cessez-le-feu est conditionné à l’arrêt complet des tirs attribués au Hezbollah et au retrait de ses combattants du sud du fleuve Litani. Le mouvement chiite libanais, soutenu par l’Iran, est au cœur des affrontements transfrontaliers entre les deux pays depuis plusieurs mois.

Le texte prévoit également la mise en place progressive de « zones pilotes » dans lesquelles l’armée libanaise exercerait un contrôle exclusif du territoire, sans la présence de groupes armés non étatiques. Cette disposition vise à renforcer l’autorité de l’État libanais dans les zones les plus instables du sud du pays.

L’accord intervient après plusieurs cycles de violences malgré des tentatives précédentes de trêve. Des frappes de drones israéliens ont récemment fait plusieurs victimes dans le sud du Liban et ont également visé des zones proches de Beyrouth, tandis qu’Israël affirme avoir intercepté des drones hostiles lancés depuis le Liban.

Un précédent cessez-le-feu avait été évoqué plus tôt dans l’année, mais les combats avaient repris, illustrant la fragilité des engagements entre les différentes parties. Les tensions restent également étroitement liées au conflit régional impliquant l’Iran, qui soutient plusieurs groupes armés actifs dans la zone.

Dans ce contexte, l’accord annoncé à Washington est présenté comme une tentative de stabilisation plus structurée. Il s’inscrit dans une série d’initiatives diplomatiques américaines visant à contenir l’extension du conflit au Moyen-Orient, alors que les risques d’escalade régionale demeurent élevés.