Top Chef 2026 : Viviana Pisacane remporte la saison 17

La saison 17 de l’émission Top Chef s’est achevée ce mercredi soir sur M6 avec la victoire de Viviana Pisacane. La cheffe italienne de 28 ans s’est imposée face à Alexy Algar-Denos au terme d’une finale disputée dans le cadre prestigieux du Four Seasons Hôtel George V à Paris. Elle succède ainsi à Quentin Mauro, vainqueur de l’édition précédente.

Pour cette ultime épreuve, les deux finalistes ont dû concevoir un menu complet composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, dégusté par les chefs du jury ainsi que par cent bénévoles de la Croix-Rouge. Accompagnée par Hélène Darroze, Viviana Pisacane a convaincu les jurés grâce à une cuisine raffinée inspirée de ses racines napolitaines et de son parcours dans plusieurs établissements étoilés européens.

Face à elle, Alexy Algar-Denos, soutenu par Glenn Viel, faisait figure de grand favori après un parcours particulièrement régulier tout au long de la compétition. Le chef catalan de 27 ans s’était illustré en remportant plusieurs épreuves marquantes et en imposant une identité culinaire fortement ancrée dans les produits de son territoire.

Cette victoire permet à Viviana Pisacane de devenir seulement la quatrième femme à inscrire son nom au palmarès de Top Chef après Stéphanie Le Quellec, Naoëlle d’Hainaut et Louise Bourrat.