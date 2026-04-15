Énergie : la Russie prête à renforcer ses livraisons à la Chine avant une visite attendue de Poutine

La Russie se dit prête à accroître ses exportations d’énergie vers la Chine, dans un contexte de rapprochement stratégique entre les deux puissances et à l’approche d’une visite attendue du président Vladimir Poutine.

Cette annonce a été faite par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d’une conférence de presse à Pékin. Selon lui, Moscou est disposé à augmenter ses livraisons afin de répondre aux besoins énergétiques chinois et de renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine clé.

La visite de Vladimir Poutine en Chine est prévue au cours du premier semestre de l’année, ont indiqué les agences de presse russes. D’après le quotidien Vedomosti, qui cite des sources proches du dossier, elle pourrait se tenir autour de la semaine du 18 mai.

Cette perspective s’inscrit dans un contexte de relations étroites entre Moscou et Pékin. Le président chinois Xi Jinping a récemment réaffirmé l’importance de l’amitié entre les deux pays, appelant à approfondir la coopération et à défendre leurs intérêts communs sur la scène internationale.

Le renforcement des échanges énergétiques constitue un pilier de ce partenariat stratégique, alors que la Russie cherche à diversifier ses débouchés et que la Chine continue de sécuriser ses approvisionnements.

Dans un environnement géopolitique marqué par des tensions croissantes, cette dynamique illustre la consolidation d’un axe Moscou-Pékin, notamment dans des secteurs essentiels comme l’énergie, où les intérêts des deux pays convergent largement.