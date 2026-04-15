Nucléaire : l’ONU alerte sur une montée en puissance « très sérieuse » de la Corée du Nord

La Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a averti que la Corée du Nord progresse de manière « très sérieuse » dans le développement de ses capacités nucléaires militaires, avec notamment l’ajout probable d’une nouvelle installation d’enrichissement d’uranium.

S’exprimant à Séoul, le directeur de l’AIEA, Rafael Grossi, a confirmé une intensification rapide des activités sur plusieurs sites nucléaires nord-coréens. Il a notamment évoqué des développements au sein du complexe de Yongbyon, considéré comme un pilier du programme nucléaire du pays.

Des images satellites suggèrent la présence d’une nouvelle usine d’enrichissement d’uranium, une technologie qui permet de produire des matières fissiles de qualité militaire. Selon les experts, cette méthode constitue une alternative plus efficace au retraitement du plutonium issu des réacteurs nucléaires.

L’AIEA a également observé une activité accrue au niveau du réacteur de cinq mégawatts, de l’installation de retraitement ainsi que d’un réacteur à eau légère. Ces éléments témoignent d’une accélération du programme nucléaire nord-coréen, malgré les sanctions internationales en vigueur.

Selon Rafael Grossi, la Corée du Nord disposerait déjà de plusieurs dizaines d’ogives nucléaires. Cette estimation repose sur des signes d’activité persistants, tels que le fonctionnement continu de certaines installations et l’expansion des infrastructures existantes.

Le responsable de l’AIEA a par ailleurs mis en garde contre les risques de prolifération dans la région, appelant notamment la Corée du Sud à faire preuve de prudence dans ses projets militaires, en particulier concernant ses programmes de sous-marins. Ces développements soulignent les tensions croissantes autour de la sécurité nucléaire en Asie de l’Est.