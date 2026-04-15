Nigeria : une enquête ouverte après une frappe aérienne meurtrière sur un marché, Abuja défend son opération

Le Nigeria a annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante après une frappe aérienne militaire qui a fait au moins 200 morts dans le nord-est du pays, tout en défendant une opération présentée comme visant des groupes insurgés.

Le raid, survenu samedi dans la localité de Jilli, dans le district de Gubio, a touché une zone incluant un marché, provoquant de lourdes pertes civiles. Les autorités affirment que cette région est contrôlée par des militants islamistes et considérée comme une enclave à haut risque.

Le ministre de l’Information, Mohammed Idris, a exprimé ses regrets pour les victimes civiles, tout en assurant que l’armée de l’air avait ciblé des « objectifs terroristes confirmés ». Il a également précisé que l’enquête porterait sur la planification et l’exécution de l’opération.

Cet incident s’inscrit dans un contexte de conflit prolongé dans le nord-est du Nigeria, où les lignes de front restent floues et où les civils se retrouvent souvent pris au piège entre les forces de sécurité et les groupes insurgés.

Des organisations de défense des droits humains ont mis en garde contre les risques élevés de telles opérations dans des zones disputées, où les marchés et les axes d’approvisionnement sont fréquemment utilisés à la fois par les combattants et les populations locales.

Face à ces critiques, le gouvernement nigérian cherche à maintenir l’équilibre entre la lutte contre les insurgés et la protection des civils. L’enquête annoncée devrait permettre de déterminer les responsabilités et d’évaluer les éventuelles erreurs dans cette opération controversée.