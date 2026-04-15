L’UE s’attaque à Meta : les frais de WhatsApp AI jugés contraires aux règles de concurrence

La Commission européenne a averti le groupe Meta Platforms que sa politique tarifaire liée à son service WhatsApp pourrait enfreindre les règles de concurrence de l’Union européenne, ordonnant la suspension de ces frais.

Selon l’exécutif européen, les coûts imposés par Meta pour l’accès à certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle auraient pour effet d’exclure les assistants IA concurrents de la plateforme de messagerie. Une situation qui pourrait constituer une violation des règles antitrust en vigueur dans l’Union.

La Commission a indiqué avoir notifié officiellement Meta de ses préoccupations, estimant que cette politique revient, dans les faits, à limiter la concurrence et à renforcer la position dominante du groupe sur le marché des services numériques.

En réponse, Meta a contesté cette analyse, affirmant que l’intervention de l’Union européenne bénéficierait injustement à d’autres grandes entreprises technologiques. Le groupe américain défend sa stratégie comme étant conforme aux règles et nécessaire à son modèle économique.

Dans l’attente des conclusions définitives de l’enquête, la Commission a décidé d’imposer des mesures provisoires. Celles-ci obligent Meta à permettre de nouveau l’accès à des assistants d’intelligence artificielle concurrents sur WhatsApp.

Cette affaire illustre la volonté de l’Union européenne de réguler plus strictement les géants du numérique, notamment en matière de concurrence. Elle pourrait avoir des répercussions importantes sur le développement et l’intégration des technologies d’intelligence artificielle dans les plateformes grand public.