Washington mise sur un accord avec l’Iran tout en durcissant la pression économique

Les États-Unis affichent un optimisme prudent quant à la possibilité de conclure un accord avec l’Iran pour mettre fin au conflit en cours, tout en intensifiant les mesures de pression économique contre Téhéran.

L’administration du président Donald Trump estime qu’une issue diplomatique reste envisageable, malgré un contexte toujours tendu. Le dirigeant américain a déclaré que la guerre pourrait approcher de sa fin, alors que le blocus maritime annoncé par Washington est désormais en place et que le trafic dans le détroit d’Ormuz reste fortement perturbé.

Parallèlement, les autorités américaines ont averti qu’elles pourraient imposer des sanctions secondaires aux pays continuant d’acheter du pétrole iranien. Cette stratégie vise à accroître la pression sur Téhéran afin de renforcer la position de Washington dans d’éventuelles négociations.

Ces annonces interviennent quelques semaines après un assouplissement partiel de certaines sanctions énergétiques contre l’Iran, illustrant une approche mêlant incitations et contraintes pour pousser les discussions à avancer.

Dans ce contexte, des efforts de médiation sont également en cours. Le chef d’état-major de l’armée du Pakistan s’est rendu à Téhéran après l’échec de précédents pourparlers, dans l’espoir de relancer le dialogue entre les parties.

Cependant, plusieurs facteurs compliquent les négociations, notamment les tensions liées au programme nucléaire iranien et l’extension du conflit au Liban. Malgré ces obstacles, Washington continue de miser sur une solution diplomatique, tout en maintenant une pression maximale pour contraindre Téhéran à faire des concessions.