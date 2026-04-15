Brésil : Lula et Flavio Bolsonaro au coude-à-coude dans la course à la présidentielle

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur Flavio Bolsonaro sont désormais au coude-à-coude dans la perspective d’un second tour de l’élection présidentielle prévue en octobre, selon un sondage publié mercredi.

D’après cette enquête réalisée par l’institut Quaest pour la société Genial, Flavio Bolsonaro obtiendrait 42 % des intentions de vote contre 40 % pour Lula dans un duel au second tour. Il s’agit de la première fois que le sénateur apparaît en tête, même si l’écart reste dans la marge d’erreur.

Le sondage marque une évolution notable par rapport au mois de mars, où les deux candidats étaient crédités de 41 % chacun dans un scénario similaire. Cette progression suggère un resserrement de la compétition à mesure que l’échéance électorale approche.

Au premier tour, Luiz Inácio Lula da Silva demeure toutefois en tête avec 37 % des intentions de vote, devant ses principaux concurrents, dont Flavio Bolsonaro. Cette avance pourrait toutefois s’avérer insuffisante pour garantir une victoire sans passer par un second tour.

Cette dynamique électorale illustre la polarisation persistante de la vie politique au Brésil, où les figures liées aux deux camps dominants continuent de capter l’essentiel du soutien des électeurs.

À plusieurs mois du scrutin, ces résultats restent susceptibles d’évoluer, mais ils confirment une compétition serrée qui pourrait se jouer sur des marges étroites lors du second tour.