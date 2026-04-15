Présidentielle 2027 : Gabriel Attal sort du bois et prépare sa candidature

L’ancien Premier ministre Gabriel Attal franchit une nouvelle étape dans sa montée en puissance en vue de la présidentielle de 2027. Dans un entretien accordé au Point, le patron de Renaissance assume clairement ses ambitions, tout en dévoilant la publication imminente de son livre « En homme libre », attendu fin avril. Un ouvrage présenté comme un outil politique destiné à « parler au cœur des Français » et à poser les bases de son projet.

Fort de son passage à Matignon, Gabriel Attal affirme désormais avoir « les idées claires pour la France » et se dit prêt à aller plus loin. Il appelle à une véritable campagne au sein du bloc central, estimant que l’absence de débat en 2022 a privé les électeurs d’un choix clair. Sa stratégie est désormais rodée : déplacements sur le terrain, rencontres avec les Français et grand rassemblement prévu fin mai à Paris.

Une bataille ouverte au sein du camp macroniste

Mais cette montée en puissance intervient dans un contexte de concurrence interne, notamment face à Édouard Philippe, aujourd’hui en tête dans les intentions de vote au centre. Gabriel Attal devra également composer avec d’autres figures comme Gérald Darmanin ou Élisabeth Borne, dans un camp encore fragmenté.

Dans son livre, il n’hésite pas à prendre ses distances avec certaines décisions d’Emmanuel Macron, notamment la dissolution de l’Assemblée qu’il qualifie de « funeste ». Il développe aussi une critique plus large du fonctionnement des institutions, dénonçant une « vétocratie » qui freine l’action publique et appelant à une transformation en profondeur de l’exercice du pouvoir.