Suppression des ZFE : l’Assemblée enterre une mesure injuste et inefficace

Le suspense aura duré jusqu’au bout. Hier, les députés ont adopté le projet de loi de simplification de la vie économique par 275 voix contre 225. Mais derrière ce vote, c’est surtout une décision très attendue par des millions d’automobilistes qui s’est imposée : la suppression des zones à faibles émissions (ZFE).

Présentées depuis 2019 comme un outil de lutte contre la pollution de l’air, les ZFE interdisaient l’accès de plusieurs grandes métropoles aux véhicules jugés les plus polluants. En pratique, elles sont surtout devenues, pour beaucoup, le symbole d’une écologie punitive frappant d’abord ceux qui n’avaient pas les moyens de changer de voiture.

Une écologie punitive contre les plus modestes

Sur le papier, les ZFE devaient améliorer la qualité de l’air. Dans les faits, elles ont surtout instauré une forme de tri social par la voiture. Ceux qui disposaient des moyens suffisants pouvaient acheter un véhicule récent, hybride ou électrique. Les autres, eux, se retrouvaient progressivement exclus de pans entiers de la ville.

Pour des milliers de salariés, d’artisans, d’aides à domicile, de livreurs ou de familles vivant en périphérie, la voiture n’est pas un confort, mais une nécessité. En leur interdisant l’accès aux centres urbains au nom de critères techniques souvent déconnectés de leur réalité quotidienne, les ZFE faisaient peser une sanction directe sur les ménages les plus fragiles.

Derrière le discours écologique, beaucoup voyaient donc une mesure profondément injuste : une politique pensée depuis les grandes villes, appliquée sans ménagement, et supportée par ceux qui avaient le moins de marge financière.

Une efficacité longtemps affirmée, rarement démontrée

L’autre grande faiblesse des ZFE résidait dans leur efficacité réelle, qui restait largement sujette à débat. Depuis leur mise en place, leurs défenseurs promettaient une amélioration notable de la qualité de l’air. Pourtant, sur le terrain, beaucoup d’élus et d’automobilistes dénonçaient un dispositif lourd, contraignant et aux résultats difficiles à mesurer clairement pour la population.

Car la pollution urbaine ne dépend pas uniquement de l’âge des véhicules. Elle tient aussi à la densité du trafic, à l’aménagement urbain, à l’état des routes, aux transports collectifs disponibles, ou encore aux activités industrielles. Faire des automobilistes modestes les principaux responsables revenait, pour beaucoup, à désigner un coupable facile sans traiter le problème dans toute sa complexité.

À mesure que la contestation montait, les ZFE apparaissaient de plus en plus comme un affichage politique coûteux socialement, plutôt qu’une réponse équilibrée et incontestable sur le plan environnemental.

Un vote qui sonne comme un désaveu

En validant la suppression des ZFE, l’Assemblée nationale envoie un message limpide : ce dispositif n’était plus tenable politiquement. Trop injuste, trop impopulaire, trop déconnecté de la réalité de millions de Français dépendants de leur véhicule, il était devenu l’un des marqueurs les plus contestés des politiques écologiques de ces dernières années.

Ce vote sonne comme un désaveu pour une vision technocratique de l’écologie, imposée d’en haut, sans réponse crédible à la question centrale : comment demander à des ménages déjà sous pression d’acheter un véhicule plus propre qu’ils n’ont tout simplement pas les moyens de financer ?

Le Sénat face à sa responsabilité

Le Sénat doit désormais se prononcer mercredi après-midi. S’il adopte le texte dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale, le projet de loi sera définitivement adopté et la suppression des ZFE sera entérinée.

Ce rendez-vous parlementaire sera donc décisif. Il dira si la chambre haute choisit, elle aussi, de tourner la page d’un dispositif devenu synonyme d’exclusion sociale et d’injustice territoriale.

La fin d’un symbole de fracture

Au fil des années, les ZFE ont cristallisé une colère bien plus large que la seule question automobile. Elles ont révélé la fracture entre les centres-villes bien desservis et les périphéries dépendantes de la voiture, entre les ménages capables de s’adapter rapidement et ceux qui subissent chaque nouvelle contrainte.

Leur suppression ne réglera pas à elle seule la question de la pollution de l’air. Mais elle acte la fin d’une méthode contestée : celle qui consiste à faire payer aux classes moyennes et populaires le prix d’une transition écologique mal pensée.

En enterrant les ZFE, les députés ont mis fin à une mesure perçue par beaucoup comme injuste, discriminante et dont l’efficacité, malgré des années de discours, restait encore à prouver.