Marins iraniens rapatriés : fin d’une opération de secours menée par le Sri Lanka en pleine tension régionale

Plus de 200 membres d’équipage iraniens ont été rapatriés vers leur pays après avoir été secourus par le Sri Lanka, ont annoncé les autorités locales. Ces marins appartenaient à deux navires militaires en difficulté au large de Colombo.

L’opération de sauvetage avait débuté début mars, lorsque 32 membres d’équipage du navire de guerre IRIS Dena avaient été secourus après que le bâtiment a été endommagé. Selon les informations disponibles, il aurait été touché par une torpille tirée par un sous-marin américain.

Le navire revenait d’un exercice naval organisé par l’Inde, dans un contexte régional marqué par des tensions accrues liées au conflit impliquant l’Iran. Cet incident souligne les risques croissants en mer dans une zone stratégique.

Un second navire iranien, l’IRIS Bushehr, avait également sollicité l’aide du Sri Lanka après avoir rencontré des problèmes mécaniques. Au total, 208 membres d’équipage de ce bâtiment ont été secourus le lendemain de la première intervention.

Après plusieurs semaines passées sur le territoire sri-lankais, les marins ont finalement été évacués par un vol spécial affrété pour leur retour. Les autorités n’ont pas précisé les conditions exactes de leur séjour, mais ont confirmé que l’ensemble de l’équipage avait été pris en charge.

Cette opération met en lumière le rôle du Sri Lanka dans les secours maritimes régionaux, tout en illustrant les répercussions indirectes des tensions géopolitiques actuelles sur la sécurité en mer.