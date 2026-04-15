Côtes-d’Armor : un maire en garde à vue après la mort d’une femme lors d’une intervention

Le maire de Plouasne, dans les Côtes-d’Armor, ainsi que trois autres personnes ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête sur la mort d’une femme de 66 ans survenue le 7 avril. Les faits sont qualifiés de violences volontaires ayant entraîné la mort, selon le parquet de Saint-Malo.

D’après les premiers éléments, la victime a été empêchée de regagner son domicile alors que des élus tentaient de la faire hospitaliser en psychiatrie sans procédure légale préalable. Des vidéos montrent qu’elle a été maintenue au sol pendant plusieurs minutes et entravée avec une corde et une sangle.

Une intervention sans cadre légal

L’autopsie a établi un lien probable entre les violences subies et le décès. Le parquet souligne qu’aucune décision administrative ni certificat médical n’avaient été établis pour justifier une hospitalisation sous contrainte.

Une enquête a été ouverte pour arrestation arbitraire ayant entraîné la mort, violences en réunion et non-assistance à personne en danger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire.