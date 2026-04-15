Capcom mise sur la science-fiction avec “Pragmata” en pleine période de succès

Le groupe japonais Capcom lance cette semaine “Pragmata”, un jeu d’action se déroulant dans une base lunaire, marquant une incursion dans la science-fiction. Le titre met en scène un astronaute confronté à une intelligence artificielle hostile, avec un gameplay mêlant combats et phases de piratage.

Ce nouveau projet intervient alors que l’éditeur connaît une période de forte croissance, portée par le succès de ses franchises majeures comme Resident Evil. Le dernier opus de la série s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires, contribuant à des perspectives financières élevées pour l’exercice en cours.

Un pari sur l’innovation dans un secteur sous tension

Capcom profite de cette dynamique pour tenter de développer des licences originales, malgré des précédents récents moins concluants. Le lancement de “Pragmata” s’inscrit dans cette stratégie visant à diversifier son catalogue tout en s’appuyant sur ses succès existants.

Dans un contexte où l’industrie du jeu vidéo traverse des difficultés, avec des restructurations chez plusieurs acteurs, Capcom affiche une trajectoire plus stable. Le studio mise sur la qualité de ses productions et sur une gestion interne rigoureuse pour soutenir sa croissance et élargir son audience.