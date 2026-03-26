Le jeu vidéo résiste et progresse en France, porté par deux mastodontes en 2025

Dans un pays où l’on compte chaque dépense, manette en main ou écran tactile sous le pouce, le jeu vidéo continue d’avancer. Le marché français a généré 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, selon le bilan annuel du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), publié mercredi 25 mars. La hausse tourne autour de 3 % par rapport à 2024, une progression modeste sur le papier mais loin d’être anodine dans un climat économique et géopolitique que la filière juge « compliqué ». Le SELL y voit même sa deuxième meilleure performance historique, signe que ce loisir est devenu, pour beaucoup, un poste de consommation qui s’accroche.

Deux titres, un marché qui tient bon

Au sommet, deux locomotives tirent le convoi: « EA Sports FC » et « Battlefield 6 ». Le premier confirme la puissance des franchises sportives grand public, celles qui se vendent longtemps, au rythme des promotions et des achats de fin d’année, comme un classique qu’on ressort sans trop réfléchir. Le second illustre le retour en force des gros jeux de tir AAA sur consoles et PC, avec des ventes concentrées sur le lancement et les précommandes, cette mécanique bien huilée qui fait grimper les compteurs dès les premières semaines. Un duo très différent, même logique: la marque, l’évènement, l’habitude.

Reste que le secteur ne vit pas que de deux affiches. L’équilibre entre consoles, mobile et PC demeure stable, note le SELL, avec des consoles qui restent le moteur principal à 2,5 milliards d’euros, un total qui englobe matériel, accessoires, abonnements, jeux et contenus additionnels. Les éditeurs misent de plus en plus sur le dématérialisé et les abonnements, et sur la « durée de vie » des titres en ligne, une manière de lisser les revenus quand les sorties se concentrent sur la rentrée et les fêtes. Au fond, le jeu vidéo français semble entrer dans une phase de maturité: moins d’euphorie, plus de régularité, et une industrie qui apprend à durer.