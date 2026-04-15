Lufthansa : les pilotes appellent à une nouvelle grève en Allemagne

Le syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit a lancé un nouvel appel à la grève chez Lufthansa pour jeudi et vendredi, dans un contexte de conflit social persistant. Ce mouvement, le quatrième depuis février, intervient après une première mobilisation en début de semaine.

La grève doit affecter les vols de la compagnie principale ainsi que ceux de ses filiales CityLine, Eurowings et de la branche cargo. Lors des précédentes actions, plusieurs centaines de vols avaient été annulés dans les principaux aéroports allemands, notamment à Francfort et Munich.

Un conflit centré sur les salaires et les retraites

Les pilotes dénoncent l’absence d’avancées dans les négociations avec la direction et réclament désormais une procédure de médiation pour tenter de trouver une issue au conflit. Le syndicat affirme vouloir parvenir à des solutions durables et éviter une nouvelle escalade.

De son côté, Lufthansa juge certaines revendications irréalistes, notamment sur les retraites. Cette nouvelle grève intervient alors que le groupe est déjà confronté à d’autres mouvements sociaux, notamment du personnel de cabine, dans un climat de fortes tensions internes.