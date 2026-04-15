Canal+ deuxième chaîne de France hier soir grâce à Liverpool-PSG. Une performance exceptionnelle pour un chaîne payante

Canal+ Foot a signé l’un de ses plus gros cartons de la saison mardi soir grâce au quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Diffusée en prime time, la rencontre a rassemblé 2,24 millions de téléspectateurs, pour plus de 12% de part d’audience.

Avec un tel score, la chaîne du groupe Canal+ a réussi une performance rare pour une chaîne payante : s’installer à la deuxième place des audiences de la soirée, derrière TF1 et son épisode de Koh-Lanta, mais devant les grandes chaînes historiques comme France 3, France 2 et M6. Koh-Lanta a, de son côté, attiré 2,73 millions de personnes, ce qui lui a permis de conserver la tête du classement.

Le PSG attire les foules

Ce très bon résultat confirme l’attrait massif du PSG lorsqu’il dispute les grands rendez-vous européens. La semaine précédente, le match aller PSG-Liverpool avait déjà offert à Canal+ une audience encore supérieure, avec 2,43 millions de téléspectateurs et 13,5 % du public, ce qui constituait alors le record de la saison pour la chaîne.

Le retour à Anfield, même légèrement en dessous du score de l’aller, reste donc une grosse performance pour Canal+ Foot. Réunir plus de 2,2 millions de téléspectateurs sur une chaîne thématique et payante illustre à la fois la puissance d’attraction du PSG, l’intérêt intact de la Ligue des champions en France, et la capacité de Canal+ à transformer les grandes soirées de football en événements télévisuels de premier plan.

Un effet locomotive

Au-delà du simple chiffre, cette audience montre aussi une tendance de fond : lorsque le club parisien avance dans la compétition, Canal+ bénéficie d’un véritable effet locomotive. Les précédentes rencontres européennes du PSG avaient déjà affiché des scores solides, mais cette affiche face à Liverpool a clairement placé la chaîne dans une autre dimension en termes d’exposition nationale.