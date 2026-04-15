SOCIÉTÉ Police-Justice

Martinique : plus de 5 kg de cannabis et des armes saisis lors d’une opération au François

15 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Martinique : plus de 5 kg de cannabis et des armes saisis lors d’une opération au François
Martinique : plus de 5 kg de cannabis et des armes saisis lors d’une opération au François

Une opération de gendarmerie menée au François, en Martinique, a permis l’interpellation d’un homme et la saisie de stupéfiants et d’armes dans le cadre d’une enquête pour trafic. L’intervention s’est déroulée le 9 avril avec l’appui de plusieurs unités, dont le GIGN.

Les forces de l’ordre ont ciblé un cabanon identifié comme un point d’approvisionnement pour des consommateurs. Lors de l’intervention, un suspect a tenté de fuir avant d’être rapidement maîtrisé par les gendarmes.

Un important matériel saisi lors de la perquisition
La fouille des lieux a conduit à la découverte de plus de 5,7 kg de cannabis, ainsi que de trois armes de poing et de plusieurs dizaines de munitions. Les éléments saisis confirment l’existence d’une activité structurée de trafic, selon les enquêteurs.

Présenté à la justice, le suspect a été placé en détention provisoire en attendant son jugement prévu le 18 mai. Déjà sous le coup d’interdictions judiciaires, il devra répondre notamment de détention de stupéfiants, de port d’armes prohibé et du non-respect de décisions antérieures.

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