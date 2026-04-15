Hongrie : après sa victoire, Peter Magyar fait de l’approvisionnement en carburant une priorité urgente

Le vainqueur des élections en Hongrie, Peter Magyar, a annoncé mercredi son intention de rencontrer rapidement la direction du groupe pétrolier MOL afin de sécuriser l’approvisionnement en carburant, devenu un enjeu central pour le pays.

À la tête du parti de centre-droit TISZA (Respect et Liberté), Peter Magyar a remporté une victoire écrasante lors des élections législatives, mettant fin à 16 années de pouvoir du Premier ministre nationaliste Viktor Orbán. Dans ce contexte de transition politique, il a insisté sur l’urgence de stabiliser le marché énergétique.

La question des carburants s’est imposée comme une priorité face à la hausse des prix mondiaux, alimentée notamment par les tensions liées à la guerre en Iran. Début mars, le gouvernement sortant avait instauré un plafonnement des prix du carburant pour tenter de contenir l’impact sur les consommateurs.

Parallèlement, les autorités avaient pris des mesures exceptionnelles, notamment l’interdiction des exportations de pétrole brut, de diesel et d’essence, ainsi que le recours aux réserves stratégiques nationales. Ces décisions faisaient suite à une interruption des approvisionnements via un oléoduc clé transportant du pétrole russe à travers l’Ukraine.

Selon les données de l’Association hongroise de gestion des stocks d’hydrocarbures, les réserves stratégiques du pays ont fortement diminué, tombant à l’équivalent de 44 jours d’importations nettes fin mars, contre 91 jours auparavant. Cette baisse alimente les inquiétudes sur la capacité du pays à faire face à d’éventuelles perturbations prolongées.

Dans ce contexte tendu, les discussions entre le nouveau pouvoir et le groupe MOL seront déterminantes pour garantir la continuité des approvisionnements et rassurer les marchés. La gestion de cette crise énergétique constitue l’un des premiers défis majeurs du nouveau gouvernement hongrois.