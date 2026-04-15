Israël envisage un cessez-le-feu au Liban après des semaines de guerre avec le Hezbollah

Le cabinet de sécurité d’Israël doit se réunir mercredi pour examiner la possibilité d’un cessez-le-feu au Liban, selon un haut responsable israélien, alors que le conflit avec le Hezbollah dure depuis plus de cinq semaines.

La réunion, prévue en soirée sous l’autorité du Premier ministre Benjamin Netanyahu, intervient dans un contexte de fortes tensions régionales. L’offensive israélienne au Liban a débuté le 2 mars, après que le Hezbollah, soutenu par l’Iran, a lancé des attaques contre Israël en soutien à Téhéran.

Selon les autorités libanaises, le conflit a déjà causé plus de 2 000 morts et entraîné le déplacement d’environ 1,2 million de personnes, soulignant l’ampleur de la crise humanitaire en cours. Les combats se poursuivent malgré des appels croissants à une désescalade.

Sur le plan diplomatique, les États-Unis ont récemment accueilli les premières discussions directes entre Israël et le Liban depuis des décennies. Toutefois, Israël avait jusqu’ici exclu toute négociation sur un cessez-le-feu dans ce cadre.

Le président américain Donald Trump a, de son côté, exhorté Israël à réduire ses frappes au Liban, notamment pour éviter de compromettre un possible cessez-le-feu avec l’Iran. Il a également évoqué une issue prochaine au conflit plus large impliquant Téhéran.

Cette réunion du cabinet israélien pourrait ainsi marquer un tournant dans la gestion du conflit, alors que la pression internationale s’intensifie pour mettre fin aux hostilités et limiter les conséquences humanitaires dans la région.