Tensions apaisées : Séoul et Israël mettent fin à leur différend après des propos controversés du président sud-coréen

La Corée du Sud a annoncé que son différend diplomatique avec Israël était désormais résolu, après que les autorités israéliennes ont accepté les explications fournies par Séoul concernant des propos controversés du président Lee Jae-myung.

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a indiqué qu’un haut responsable israélien avait pris acte des clarifications apportées par son gouvernement. Cette déclaration met fin à une polémique qui avait rapidement pris une dimension diplomatique.

À l’origine de la controverse, un message publié sur le réseau social X par Lee Jae-myung, dans lequel il comparait les actions militaires israéliennes contre les Palestiniens à l’Holocauste. Une analogie vivement rejetée par Israël, qui l’a jugée inacceptable.

Ces propos avaient suscité une réaction ferme de la part de l’État hébreu, mais aussi des critiques au sein même de la Corée du Sud, où une partie de l’opinion publique et de la classe politique a dénoncé cette comparaison.

Face à l’escalade des tensions, les autorités sud-coréennes ont rapidement entrepris des démarches diplomatiques pour clarifier la position du président et apaiser la situation. Ces efforts semblent avoir porté leurs fruits, permettant un retour à des relations apaisées.

Cet épisode souligne la sensibilité des déclarations liées à des événements historiques majeurs comme l’Holocauste, ainsi que l’importance du dialogue diplomatique pour désamorcer rapidement les crises entre États.