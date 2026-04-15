Jamie Dornan sera Aragorn dans “The Hunt for Gollum”

Le prochain film tiré de l’univers du Seigneur des Anneaux continue de préciser son casting. Présenté au CinemaCon de Las Vegas, The Hunt for Gollum a confirmé que Jamie Dornan reprendra le personnage d’Aragorn, jusqu’ici associé à Viggo Mortensen dans la trilogie de Peter Jackson. Le film, réalisé par Andy Serkis, est attendu au cinéma le 17 décembre 2027 et se situera entre les événements du Hobbit et ceux de La Communauté de l’Anneau.

Un nouvel Aragorn pour un personnage central

L’absence de Viggo Mortensen n’est désormais plus un suspense : c’est donc Jamie Dornan qui héritera du rôle, sous l’identité de Strider, ou Grand-Pas en français. Ce choix s’explique aussi par la chronologie du récit, qui montre un Aragorn plus jeune, au moment où il participe avec Gandalf à la traque de Gollum. Ce personnage sera au cœur de l’intrigue, puisque le film racontera précisément cette mission, essentielle dans la lutte contre Sauron.

Autour de Dornan, Warner Bros. a également officialisé la présence de Leo Woodall dans le rôle d’Halvard, un autre rôdeur dúnedain qui accompagnera Aragorn. Lee Pace reviendra de son côté dans la peau de Thranduil, qu’il incarnait déjà dans la trilogie du Hobbit. Le studio poursuit donc sa stratégie de mélange entre nouveaux visages et figures déjà bien connues des spectateurs.

Des retours attendus et un film très surveillé

Plusieurs acteurs emblématiques de la saga seront bien de retour. Ian McKellen reprendra le rôle de Gandalf, Elijah Wood celui de Frodon, et Andy Serkis retrouvera évidemment Gollum, tout en assurant la réalisation. Kate Winslet, dont l’arrivée au casting avait déjà été annoncée, fera aussi partie du projet dans un rôle important.

Avec ce nouveau film, Warner et New Line veulent enrichir encore la franchise lancée au début des années 2000 par Peter Jackson. The Hunt for Gollum sera l’un des deux longs métrages en préparation autour de la Terre du Milieu. Reste maintenant à voir si Jamie Dornan parviendra à imposer sa propre version d’Aragorn face au souvenir très fort laissé par Viggo Mortensen.