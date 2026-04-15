C’était un 15 avril : Le massacre de la rue Transnonain

Le 15 avril 1834, au lendemain d’une nuit de terreur, Paris découvre avec effroi le massacre commis dans un immeuble de la rue Transnonain, sous la Monarchie de Juillet. Dans la soirée du 14 avril, alors que la capitale est encore agitée par des troubles républicains, des soldats du 35ᵉ régiment d’infanterie pénètrent dans une maison du 12 rue Transnonain, après qu’un officier a été blessé par un tir venu, croit-on, de cet immeuble. Sans distinction, ils abattent plusieurs habitants, hommes, femmes, vieillards et enfants. Le bilan est terrible : douze morts, auxquels s’ajoutent plusieurs blessés. Très vite, cette tuerie devient l’un des symboles les plus saisissants de la violence de la répression sous Louis-Philippe.

Une révolte dans un climat de peur sociale

Le drame survient dans un contexte explosif. Depuis le 9 avril 1834, Lyon est secouée par l’insurrection des canuts, ces ouvriers de la soie révoltés contre la baisse des salaires et la misère. Le gouvernement du maréchal Soult, et en particulier son ministre de l’Intérieur Adolphe Thiers, choisit la manière forte. À Lyon, la troupe reconquiert la ville au prix d’une répression impitoyable, faisant des centaines de morts et des milliers d’arrestations. À Paris, les autorités redoutent une contagion insurrectionnelle. Les milieux républicains sont surveillés de près, des arrestations préventives sont ordonnées, et l’armée, appuyée par la garde nationale, se tient prête à écraser tout soulèvement des quartiers populaires.

Une bavure devenue scandale d’État

C’est dans cette atmosphère de tension extrême que se produit la tragédie de la rue Transnonain. Après le tir qui atteint un officier, les soldats investissent l’immeuble et tirent sur ses occupants. Or les victimes ne sont pas des combattants retranchés derrière une barricade, mais de simples habitants, artisans ou gens de théâtre, surpris chez eux en pleine nuit. L’affaire suscite une profonde émotion. Elle révèle jusqu’où peut aller une armée lancée dans la répression d’émeutes urbaines, lorsque la peur de l’insurrection efface toute retenue. Ce massacre, souvent qualifié de « bavure » ou de « boucherie », illustre la brutalité d’un pouvoir décidé à maintenir l’ordre à tout prix.

Daumier donne au drame une portée universelle

L’événement n’aurait peut-être été qu’un épisode sanglant parmi d’autres sans l’intervention d’Honoré Daumier. Dans une lithographie célèbre, l’artiste ne montre pas l’assaut lui-même, mais ses conséquences : un homme gisant au sol, écrasé sur le corps d’un enfant, au milieu d’une chambre dévastée. Cette image, d’une force saisissante, transforme le fait divers en symbole politique. Elle dénonce la répression aveugle et grave dans les mémoires la violence de la Monarchie de Juillet contre les classes populaires. Par la rue Transnonain, ce n’est pas seulement un immeuble parisien qui entre dans l’histoire, mais toute une époque où la peur sociale et la raison d’État pouvaient conduire au massacre d’innocents.