Trump s’en prend de nouveau au pape Léon XIII sur fond de tensions avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a de nouveau critiqué le chef de l’Église catholique, pape Léon XIII, dans un contexte de tensions persistantes autour de l’Iran. Cette sortie intervient après que le souverain pontife a condamné certaines politiques américaines, notamment en matière de guerre et d’immigration.

Dans un message publié sur le réseau social Truth Social, Donald Trump a vivement réagi aux prises de position du pape. Il a notamment déclaré que « quelqu’un doit absolument informer le pape Léon » des violences commises, selon lui, par l’Iran contre des manifestants.

Le président américain a également réaffirmé sa ligne dure concernant Téhéran, estimant que « le fait que l’Iran possède l’arme nucléaire est absolument inacceptable ». Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de sa politique étrangère, marquée par une forte opposition au programme nucléaire iranien.

Ces nouvelles critiques illustrent les tensions inhabituelles entre Washington et le Vatican, traditionnellement plus mesurées. Les prises de position du pape sur les questions internationales, notamment les conflits et les migrations, ont régulièrement suscité des réactions contrastées au sein de la classe politique américaine.

Dans ce contexte, les déclarations de Donald Trump témoignent d’un durcissement du ton, alors que les enjeux autour de l’Iran continuent de polariser la scène internationale. Elles interviennent également dans une période où les équilibres diplomatiques restent fragiles, notamment au Moyen-Orient.

Ce nouvel épisode met en lumière les divergences profondes entre les autorités politiques américaines et le Vatican sur la gestion des crises internationales, en particulier celles impliquant l’Iran.