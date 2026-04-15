Trump minimise la défaite d’Orban et salue son successeur en Hongrie

Le président américain Donald Trump a affirmé ne pas être préoccupé par la défaite de Viktor Orbán en Hongrie, tout en exprimant une opinion favorable à l’égard du futur chef du gouvernement, Peter Magyar.

Dans un entretien accordé au journaliste Jonathan Karl de ABC News, Donald Trump a déclaré que ce changement politique ne suscitait pas d’inquiétude particulière de sa part. « Je pense que le nouveau venu va faire du bon travail — c’est un homme bien », a-t-il affirmé.

Ces propos interviennent après la victoire électorale du parti de centre-droit TISZA, dirigé par Peter Magyar, qui a mis fin à plus de seize années de pouvoir de Viktor Orbán, figure majeure du nationalisme conservateur en Europe.

Longtemps perçu comme un allié idéologique de Donald Trump, Viktor Orbán entretenait des relations étroites avec l’ancien président américain. La réaction mesurée de Trump souligne néanmoins une volonté d’ouverture envers le nouveau leadership hongrois.

La transition politique en Hongrie est suivie de près sur la scène internationale, tant en raison du poids d’Orbán dans les équilibres européens que des orientations que pourrait adopter son successeur.

En saluant Peter Magyar, Donald Trump semble ainsi vouloir maintenir une relation constructive avec Budapest, malgré le changement de gouvernement, dans un contexte où les alliances politiques évoluent rapidement.