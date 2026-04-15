Xi Jinping réaffirme son soutien à la Russie malgré l’ouverture de la Chine à d’autres partenaires

Le président chinois Xi Jinping a réaffirmé mercredi la solidité des relations entre la Chine et la Russie, appelant à un renforcement de la coopération bilatérale et à un soutien mutuel face aux enjeux internationaux.

Lors d’une rencontre à Pékin avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le dirigeant chinois a insisté sur l’importance de la « stabilité » et de la « certitude » dans les relations entre les deux pays. Il a également demandé à son interlocuteur de transmettre ses salutations au président russe Vladimir Poutine, selon les médias officiels chinois.

Xi Jinping a souligné que Pékin et Moscou devaient continuer à se faire confiance, à se soutenir mutuellement et à défendre leurs intérêts respectifs sur la scène internationale. Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité du rapprochement stratégique entre les deux puissances, renforcé ces dernières années.

Cette réaffirmation intervient toutefois dans un contexte où la Chine développe également ses relations avec d’autres pays et partenaires régionaux. Pékin cherche à diversifier ses alliances tout en consolidant ses liens avec la Russie, dans un environnement géopolitique en constante évolution.

La relation sino-russe est souvent présentée comme un contrepoids à l’influence occidentale, notamment face aux États-Unis et à leurs alliés. Les deux pays coopèrent étroitement dans plusieurs domaines, allant de l’énergie à la sécurité.

En mettant en avant la solidité de cette alliance, Xi Jinping envoie un signal de continuité stratégique, alors que les équilibres internationaux restent marqués par des tensions croissantes et des recompositions diplomatiques majeures.