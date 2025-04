Michel Drucker hésite entre retraite et « mourir sur scène »

À 82 ans, Michel Drucker n’a pas encore tiré sa révérence. Dans Avec le temps…, sa nouvelle autobiographie parue ce mercredi, l’animateur emblématique confie être en pleine réflexion sur la fin de sa carrière. « Je vais continuer un an ou deux, au-delà ce serait sans doute une erreur », écrit-il. Mais il ajoute aussitôt : « Il est possible que je n’aie pas le courage d’arrêter. Comme dans la chanson de Dalida, Mourir sur scène. »

« Il ne faut pas disputer le combat de trop »

Interrogé lundi sur France Inter, il admettait lui-même douter de sa propre volonté d’arrêt, malgré les promesses répétées faites à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Celle-ci le considère comme « l’ADN de la maison ». Mais Drucker reste lucide : « Je me dis, comme ancien reporter sportif, qu’il ne faut pas disputer le combat de trop », dit-il, faisant allusion aux graves soucis cardiaques qui l’ont affecté ces dernières années.

Une carrière hors norme

Michel Drucker est sans conteste l’un des animateurs les plus populaires et les plus anciens du paysage audiovisuel français. De Champs-Élysées à Vivement dimanche, il a traversé les décennies sans jamais quitter le cœur des téléspectateurs. Diffusée depuis 2022 sur France 3 à 13h30, Vivement dimanche reste son rendez-vous hebdomadaire avec le public.

Dans son livre, il tente de répondre à une question qui lui revient sans cesse : « Pourquoi, comment une si longue carrière ? » Et sa réponse tient peut-être en quelques mots : « D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé ce qui dure. » Une fidélité au temps et au public, qui pourrait bien repousser encore une fois l’heure de sa retraite.