Bourses : les marchés asiatiques chutent après le décrochage de la tech américaine

Les principales places financières asiatiques ont ouvert la semaine dans le rouge, lundi 8 juin, dans le sillage de la forte correction enregistrée à Wall Street en fin de semaine dernière. Les valeurs technologiques, qui avaient porté les marchés mondiaux ces derniers mois grâce à l’essor de l’intelligence artificielle, ont été particulièrement touchées par des prises de bénéfices massives.

À Séoul, l’indice Kospi a perdu près de 5 % en début de séance après avoir brièvement plongé de 8 %. À Tokyo, le Nikkei a cédé près de 4 %, tandis que les marchés de Taipei, Hong Kong et Shanghai ont également enregistré des replis marqués. Les investisseurs se montrent plus prudents après plusieurs mois de hausse spectaculaire des valeurs liées aux semi-conducteurs et à l’intelligence artificielle.

Les chiffres de l’emploi américain inquiètent les marchés

La correction observée trouve également son origine dans les dernières statistiques économiques américaines. Les États-Unis ont créé 172.000 emplois en mai, soit un niveau bien supérieur aux attentes des analystes. Une économie toujours solide réduit la probabilité d’une baisse rapide des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed), un scénario qui pesait jusqu’ici favorablement sur les marchés financiers.

Cette perspective a provoqué des ventes massives sur les valeurs technologiques américaines vendredi, entraînant dans leur sillage les grands groupes asiatiques du secteur comme Samsung, SK Hynix ou encore TSMC. En Europe également, plusieurs géants des semi-conducteurs ont terminé la semaine en nette baisse.

Le pétrole grimpe avec les tensions au Moyen-Orient

Parallèlement, les cours du pétrole ont fortement progressé après une nouvelle escalade militaire entre Israël et l’Iran. Le baril de Brent s’échangeait au-dessus de 96 dollars tandis que le pétrole américain WTI dépassait les 93 dollars en début de séance.

Les frappes israéliennes menées contre plusieurs cibles en Iran, après des tirs de missiles attribués à Téhéran et à ses alliés régionaux, ravivent les inquiétudes sur l’approvisionnement énergétique mondial. Même si les prix restent sous le seuil symbolique des 100 dollars, les marchés surveillent de près l’évolution de la situation géopolitique.

Une semaine sous haute tension pour les investisseurs

Entre les interrogations sur la politique monétaire américaine, les prises de bénéfices sur les valeurs technologiques et les tensions croissantes au Moyen-Orient, les investisseurs abordent cette nouvelle semaine avec prudence.

Les prochaines décisions de la Réserve fédérale ainsi que l’évolution du conflit régional pourraient continuer d’influencer fortement les marchés mondiaux dans les jours à venir, alors que la volatilité fait son retour après plusieurs mois d’euphorie boursière.