L’épidémie d’Ebola s’aggrave en République démocratique du Congo avec 515 cas confirmés

La République démocratique du Congo (RDC) a annoncé dimanche une nouvelle hausse du nombre de cas confirmés d’Ebola, qui atteint désormais 515 personnes infectées, selon les dernières données communiquées par les autorités sanitaires du pays.

Au cours des dernières 24 heures, 27 nouveaux échantillons ont été testés positifs au virus, illustrant la poursuite de la propagation de la maladie malgré les efforts déployés pour contenir l’épidémie.

Les autorités congolaises ont également indiqué que le bilan humain s’élève à 91 décès parmi les cas confirmés. Les équipes médicales poursuivent les opérations de dépistage, de suivi des contacts et de prise en charge des patients dans les zones touchées.

Cette nouvelle flambée d’Ebola mobilise les autorités sanitaires nationales ainsi que plusieurs organisations internationales. La semaine dernière, la commissaire européenne chargée de l’Égalité, de la Préparation et de la Gestion des crises, Hadja Lahbib, s’est rendue à Bunia afin d’évaluer la situation sur le terrain et les besoins humanitaires.

L’épidémie touche principalement l’est du pays, une région confrontée depuis plusieurs années à des défis sécuritaires qui compliquent l’accès aux soins et les opérations de lutte contre les maladies infectieuses.

Malgré ces difficultés, les autorités congolaises poursuivent les campagnes de sensibilisation, de surveillance sanitaire et de vaccination afin de limiter la transmission du virus.

Ebola est une maladie virale grave qui se transmet par contact direct avec les fluides corporels d’une personne infectée. Les symptômes comprennent notamment la fièvre, la fatigue, les douleurs musculaires, les vomissements et, dans les cas les plus sévères, des hémorragies.

Les responsables sanitaires appellent la population à respecter les mesures de prévention et à signaler rapidement tout symptôme suspect afin de freiner la progression de l’épidémie.