Au moins douze blessés dans une fusillade près d’un festival dans l’Ohio

Au moins douze personnes ont été blessées samedi lors d’une fusillade survenue à Toledo, dans l’État de l’Ohio, selon les autorités locales. Deux victimes se trouvent dans un état critique.

D’après la police, l’incident résulte d’un échange de tirs entre deux individus. Les circonstances exactes de l’affrontement n’ont pas encore été établies, mais les enquêteurs poursuivent activement leurs recherches pour identifier et retrouver les suspects.

Les victimes sont âgées de 14 à 61 ans. Les services de secours sont rapidement intervenus sur les lieux pour prendre en charge les blessés et les transporter vers les établissements hospitaliers de la région.

Lors d’une conférence de presse, le lieutenant Dan Gerken a souligné la gravité de la scène découverte par les forces de l’ordre.

« J’ai été confronté à de nombreuses scènes similaires au cours de ma carrière, mais celle-ci dépasse l’entendement », a-t-il déclaré.

Le chef adjoint de la police, Joseph Heffernan, a indiqué que l’enquête demeurait particulièrement active. Les autorités analysent actuellement des éléments de preuve recueillis sur place, interrogent plusieurs témoins et examinent les images de vidéosurveillance disponibles dans le secteur.

Le directeur de la sécurité publique de Toledo, George Kral, a lancé un appel à la population afin que toute personne disposant de vidéos ou de photographies prises avec un téléphone portable au moment des faits les transmette aux enquêteurs.

Aucune arrestation n’avait été annoncée au moment des dernières informations communiquées par la police. Les autorités n’ont pas précisé si les tireurs figuraient parmi les personnes blessées.

Cette fusillade intervient dans un contexte où les États-Unis continuent d’être confrontés à de fréquents épisodes de violence armée, relançant régulièrement le débat national sur le contrôle des armes à feu et la sécurité publique.