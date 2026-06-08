Oman Air prépare une modernisation de sa flotte pour redevenir rentable

La compagnie aérienne Oman Air a annoncé qu’elle envisageait une nouvelle commande d’avions dans le cadre d’une stratégie de transformation visant à améliorer sa rentabilité et moderniser sa flotte.

Selon son directeur général, Con Korfiatis, la compagnie souhaite remplacer ses appareils vieillissants et développer de nouvelles liaisons, notamment sur des marchés long-courriers. Aucun calendrier ni volume de commande n’a toutefois été précisé à ce stade.

Oman Air s’intéresse particulièrement aux avions monocouloirs équipés de cabines haut de gamme, incluant des sièges entièrement inclinables. Ce choix reflète une stratégie visant à combiner confort premium et rentabilité sur des lignes longues comme celles reliant le Moyen-Orient à l’Asie ou à l’Europe.

La compagnie, qui exploite une flotte d’environ 34 appareils, cherche depuis plusieurs années à améliorer sa performance financière. Elle avait déjà commencé à expérimenter l’utilisation d’avions monocouloirs sur des vols long-courriers, une approche nouvelle pour son réseau.

Cette évolution intervient dans un contexte régional marqué par de fortes tensions géopolitiques, qui ont récemment perturbé le trafic aérien dans le Golfe et poussé certains États à adapter leurs itinéraires de vol pour des raisons de sécurité.

Oman Air espère ainsi repositionner son modèle économique sur des bases plus durables, en misant sur une flotte plus flexible et adaptée aux nouvelles réalités du marché aérien mondial.