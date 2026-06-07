Un médecin américain guéri d’Ebola après un traitement en Allemagne

Un médecin missionnaire américain, infecté par le virus Ebola lors d’une mission humanitaire en République démocratique du Congo, a été déclaré guéri après son traitement à l’hôpital Charité de Berlin, en Allemagne.

Peter Stafford, membre de l’organisation missionnaire Serge, avait été évacué le 20 mai vers Berlin après avoir contracté le virus lors d’une intervention chirurgicale à l’hôpital Nyankunde de Bunia, où il travaillait depuis 2023.

Selon l’hôpital Charité, le patient a reçu un traitement antiviral ainsi que des soins intensifs de soutien. Sa charge virale, initialement élevée, a fortement diminué dès la première semaine de prise en charge. Depuis le 30 mai, aucun virus n’a été détecté lors des tests de suivi, permettant la levée de son isolement après validation des autorités sanitaires.

Son épouse et leurs quatre enfants, également évacués par précaution, sont restés asymptomatiques durant la période de quarantaine et ont pu le retrouver après sa sortie de l’hôpital.

Le professeur Leif Erik Sander, responsable des maladies infectieuses à la Charité, a salué une « réussite thérapeutique importante », soulignant la coordination entre les différentes équipes médicales impliquées dans le traitement.

Le patient a déclaré avoir bénéficié de soins avancés, incluant des thérapies expérimentales, tout en exprimant sa gratitude envers les soignants et une pensée pour les populations locales en République démocratique du Congo, où l’accès à ce type de traitement reste limité.