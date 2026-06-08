Tensions accrues au Moyen-Orient : l’Iran menace des intérêts américains après l’escalade au Liban

Les tensions entre l’Iran, Israël et les États-Unis ont franchi un nouveau seuil après des déclarations particulièrement fermes du principal négociateur iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, à la suite des récentes frappes israéliennes au Liban.

Dans un message publié sur le réseau social X, il a affirmé que les bases américaines et les intérêts israéliens au Moyen-Orient pourraient désormais être considérés comme des « cibles légitimes », en réaction à l’intensification des opérations militaires israéliennes dans la région.

Ces déclarations interviennent après des frappes israéliennes menées dans la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, mouvement allié de Téhéran. L’Iran estime que ces attaques, combinées au soutien américain à Israël, contribuent à une escalade régionale dangereuse.

Selon les autorités iraniennes, la situation actuelle est directement liée à l’implication des États-Unis dans les opérations militaires israéliennes, ce qui élargit le champ potentiel du conflit à l’ensemble des intérêts américains au Moyen-Orient.

Cette rhétorique intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu, marqué par des échanges de frappes, une instabilité persistante au Liban et des tensions autour du détroit d’Ormuz, zone stratégique pour les exportations mondiales de pétrole.

Les observateurs internationaux redoutent désormais une extension du conflit à plusieurs fronts, impliquant à la fois des acteurs étatiques et des groupes armés régionaux.