La Chine tente de rassurer les investisseurs après sa répression des placements financiers à l’étranger

Les autorités chinoises ont affirmé que leur récente campagne contre les investissements transfrontaliers jugés illégaux ne conduirait ni à la fermeture des comptes offshore détenus par des citoyens chinois ni à la liquidation forcée de leurs actifs financiers.

Cette mise au point intervient alors que de nombreux investisseurs s’inquiètent du devenir de quelque 54 milliards de dollars d’actifs détenus à l’étranger après le lancement, le mois dernier, d’une vaste opération de contrôle des transactions transfrontalières de titres financiers.

Selon les autorités de régulation des marchés financiers, l’objectif de cette campagne est de lutter contre les opérations réalisées en violation des règles chinoises relatives aux mouvements de capitaux, et non de contraindre les particuliers à vendre leurs investissements déjà détenus à l’étranger.

Ces déclarations visent à calmer les inquiétudes apparues ces dernières semaines parmi les épargnants de Chine continentale. Plusieurs investisseurs se sont notamment rendus à Hong Kong afin d’évaluer les solutions leur permettant de conserver leurs placements dans ce centre financier international.

La répression annoncée par Pékin a suscité des interrogations sur l’avenir des investissements réalisés via des canaux transfrontaliers, certains craignant un durcissement plus large du contrôle des capitaux dans un contexte de ralentissement économique et de volatilité des marchés financiers.

Les autorités chinoises cherchent ainsi à trouver un équilibre entre le renforcement de la surveillance financière et le maintien de la confiance des investisseurs, alors que la stabilité des marchés demeure une priorité pour le gouvernement.

Cette clarification pourrait contribuer à réduire les tensions observées sur certains segments du marché, même si les investisseurs restent attentifs aux prochaines mesures réglementaires qui pourraient être annoncées par Pékin concernant les flux de capitaux et les investissements internationaux.